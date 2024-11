Justin Sun mangia la banana di Cattelan valeva 62 milioni di dollari

Quifinanza.it - Justin Sun mangia la banana di Cattelan, valeva 6,2 milioni di dollari

Sun hato ladi. E non poteva fare altrimenti, infatti l’imprenditore cinese ha comprato per 6,2diuna veraattaccata a un muro. Se non perrla, cosa avrebbe dovuto fare con un’opera destinata a marcire? Il gesto è avvenuto di fronte alle videocamere, perché Sun aveva convocato una conferenza stampa per parlare della crescita del mercato delle criptovalute. Infine ha fatto uno spuntino da 6di. O almeno questo è il gesto in apparenza folle, ma le cose non stanno proprio così.Un’opera da 6,2, ma unada pochi centesimiLa verità è che l’opera Comedian di Maurizioè l’idea stessa dellaappesa, non tanto il frutto in sé. Infatti, come già spiegato al momento dell’acquisizione dell’opera durante l’asta da Sotheby’s, l’imprenditoreSun ha acquistato per circa 5,7di euro il certificato di autenticità dell’opera, non tanto allain sé.