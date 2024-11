Tg24.sky.it - Giubileo, a Roma esplode il mercato immobiliare. Ecco i quartieri con gli aumenti maggiori

Ildeve ancora iniziare, ma ailè in subbuglio già da tempo. Dal terzo trimestre del 2023 a quello del 2024 i valori delle case in vendita nelle zone centrali della Capitale sono cresciuti del 10,2% (7.099 euro/mq), rileva un’analisi di Idealista. In aumento anche i prezzi in altri due distretti nei pressi del Vaticano: Prati segna +8,8%, con una media rilevata a settembre 2024 di 5.802 euro/mq, e il quartiere Aurelio si assesta a +6,7%, con una media dei prezzi che si attesta intorno ai 3.712 euro/mq