Escursionista 20enne scomparso da 50 giorni sopravvive nei boschi a -20 gradi | ora ricoverato per congelamento

L’Sam Benastick, 20 anni, è stato ritrovato dopo cinquantadinza estrema neidel Canada occidentale. È stato avvistato lungo una strada forestale, visibilmente provato, muovendosi con difficoltà e appoggiandosi a un bastone. Le sue mani erano congelate, e un sacco a pelo avvolto intorno alle gambe lo aiutava a proteggersi dal freddo glaciale. “Non soffrire il freddo” è stata la sua priorità nelle settimane passate in solitudine, in un ambiente ostile dove le temperature possono scendere fino a -20.Leggi anche: Pescara, Elia Piersante morto a 9 anni: il baby calciatore è rimasto in campo fin quando ha avuto la forzaI soccorritori, che lo cercavano da settimane, sono rimasti sorpresi nel trovarlo vivo. Sam è apparso come una figura spettrale, avanzando lentamente prima di lasciare cadere il bastone e crollare a terra appena li ha visti.