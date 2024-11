Lapresse.it - Emirati-Italia, ambasciatore Fanara: “Vicini agli imprenditori per internazionalizzazione”

“L’Ambasciata d’è al fianco deglini e del loro sforzo di: non c’è imprenditore che chieda di essere ricevuto ed ascoltato dall’Ambasciatana, che non sia incontrato ed assistito. Sono diverse centinaia le impresene stabilmente attive (in ogni settore, non solo in quello energetico) neglie sostenute da azioni di sistema dell’Ambasciata, del Consolato Generale di Dubai, dell’Agenzia Ice di Dubai e di Sace. Ad esempio, il nostro Ufficio Ice di Dubai (Sezione per la promozione degli scambi della nostra Ambasciata) ha come finalità preminente la promozione e l’proprio e soprattutto delle Micro, Piccole e Medie Imprese”. Così l’d’ad Abu Dhabi, Lorenzo, in un’intervista a Tribuna politica ed economica.