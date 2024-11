Davidemaggio.it - Bernardo Cherubini al Grande Fratello

Tra i nuovi ingressi del, previsti per lunedì 2 dicembre 2024, c’è anche quello di, ilmaggiore di Jovanotti. Possiamo confermarvi l’indiscrezione lanciata da Tvblog. Classe 1963,ha preso parte nel 1997 al film Panarea, mentre nel 2020 è stato concorrente a L’Eredità, all’epoca condotto da Flavio Insinna. Nel quiz di Rai 1,aveva dichiarato di essere un wedding planner e un tour operator. In passato, tra l’altro, ha anche lavorato al fianco di Fiorello come animatore in un villaggio turistico.Gli storici dei reality lo ricorderanno nel cast dello sfortunato Ritorno al Presente. Correva l’anno 2005, conduceva Carlo Conti, con Alfonso Signorini opinionista, mentre Gegia, Sandra Milo ed Elisabetta Gregoraci figuravano tra le concorrenti.