Arancia meccanica in Romagna Uomini adescati sulla chat gay Sequestrati pestati e rapinati

Adescavano le loro vittime su una nota App di incontri per soli. L’appuntamento era fissato di notte in una zona isolata nell’entroterra di Cesenatico. Al primo sguardo scattava però la violenza cieca e insensata, stile ‘’. Il malcapitato, terrorizzato e dolorante, veniva non solo rapinato, ma costretto pure a prelevare denaro dal bancomat e minacciato di morte nel caso avesse denunciato il fatto. I tre componenti della banda, che agivano con il volto celato da una maschera di Halloween, pensavano così di farla franca. Ma i carabinieri di Cesenatico sono risaliti a loro dalla targa di un’auto usata nel corso di un raid e ripresa da una telecamera di sorveglianza. A finire in manette sono stati così un marocchino di 24 anni, un 21enne riminese e un 21enne senegalese, tutti incensurati e residenti a Rimini.