Ilfattoquotidiano.it - Afghanistan, il nuovo incubo delle donne: arrestate per aver mendicato, e abusate dietro le sbarre

perin strada. Violentatele. La condizioneinsi arricchisce di un. A raccontarlo sono i media che hanno avuto accesso alle testimonianze: uno di questi è Zan Times, un collettivo di giornaliste che lavora sia dentro – con le difficoltà immaginabili – che fuori dal Paese governato sotto le leggi della sharia. All’origine della scelta di andare in strada e chiedere l’elemosina ci sono gli spazi ristretti lasciati al genere femminile per trovare impiego, e la crisi economica.Un dossier del ProgrammaNazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) del gennaio 2024 evidenzia che “lenon solo hanno un accesso limitato agli spazi pubblici, ma ora consumano anche meno cibo e sperimentano una maggiore disuguaglianza di reddito rispetto agli uomini.