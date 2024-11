Linkiesta.it - Von der Leyen guiderà la Commissione più a destra della storia europea

Non c’erano grandi dubbi che il Parlamento europeo avrebbe approvato la secondaguidata Ursula von der. Ma del voto di mercoledì 27 novembre a Strasburgo è interessante esaminare i numeri, perché danno un’idea degli equilibri (e disequilibri) politici in Aula e restituiscono un’immagine veradebolezzamaggioranza centrista in questa decima legislatura, iniziata in maniera piuttosto burrascosa.Il via libera al nuovo esecutivo comunitario è arrivato con trecentosettanta voti a favore, duecentottandadue contrari e trentasei astensioni (i votanti erano seicentottantotto). Si tratta del risultato più deludente nel voto d’investitura di qualunque Collegio da quando, nel lontano 1993 (per effetto del trattato di Maastricht), l’Eurocamera ha ottenuto il potere di «confermare» le nomine fatte dagli Stati membri e dal presidente