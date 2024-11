Dailymilan.it - SOCIAL – Milan, Rafael Leao ft. Moise Kean: nuova canzone in arrivo? Il post

Leggi su Dailymilan.it

L’attaccante delè pronto a far uscire un nuovo brano in compagnia dell’amico: ecco l’indizio sui“Dì loro che stiamo arrivando“. No, nessun incitamento verso la prossima partita del, bensì il lancio di quello che sarà un nuovo brano di, in compagnia di uno dei capocannonieri del campionato di Serie A, l’attaccante della Fiorentina, anche lui rapper. Il portoghese, a grande richiesta, ha, infatti, annunciato il tanto atteso feat con il centravanti ex PSG.Tramite una storia Instagram postata sul proprio profilo, nella quale è condiviso lo screenshot di un file audio, salvato con i nomi d’arte dei due calciatori, Way 45 () e KMB (), e dal titolo “Big Dawg” (grande amico), il portoghese ha pubblicizzato il nuovo brano, di cui non si sa ancora la data d’uscita.