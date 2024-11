Savino Del Bene Scandicci concede il tris in Champions League

Leggi su Corrieretoscano.it

BKS Bostik Zgo Bielsko-Bia?a –Del0-3 (22-25, 22-25, 23-25)BKS BOSTIK ZGO BIELSKO BIANA: Suska (L2), Nowicka, Pacak 9, Borowczak 13, Janiuk n.e., Szewczyk n.e., Laak 5, Angelina 3, Abramajtys n.e., Drabek (L1), Piasecka 15, Orzi?owska 6, Brzoza n.e., Geiko.Allenatore: Piekarczyk B.DEL: Magnani (L2), Herbots 6, Castillo (L1), Kotikova, Ognjenovic 1, Bajema 12, Graziani n.e., Nwakalor n.e., Carol 5, Baijens 4, Antropova 28, Mingardi n.e., Gennari n.e.. All.: Gaspari M.ARBITRI: Kenneth Aro (FIN) – Maria de las Olas Rodriguez Machin (ESP)Delancora imbattuta in. Da tre punti la trasferta diin Polonia.Vittoria in un’ora e diciannove minuti per le ragazze di coach Gaspari che, davanti ai 2687 spettatori della Hala Widowiskowo Sportowa, hanno saputo rimontare lo svantaggio iniziale del primo set e aggiudicarsi un netto successo.