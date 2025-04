Fuori | Valeria Golino nella prima clip e nelle foto del film di Mario Martone in concorso a Cannes

Valeria Golino nei panni di Goliarda Sapienza, Matilda De Angelis ed Elodie nei primi materiali del film che concorrerà per la Palma d'Oro. Dopo l'annuncio del programma di Cannes 2025, sono state diffuse le prime immagini e la prima clip di Fuori, pellicola diretta da Mario Martone nonché unico italiano nel concorso internazionale. Il film tratto da un soggetto di Ippolita di Majo, e firmato a quattro mani da Mario Martone e Ippolita di Majo, torna a concentrarsi sulla figura di Goliarda Sapienza, interpretata da Valeria Golino, descrivendone l'esperienza in carcere e l'incontro con due detenute che le cambieranno l'esistenza. A interpretarle, come vediamo nella prima clip, sono Matilda De Angelis e la cantante Elodie.

