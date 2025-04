Quotidiano.net - Mondel?z punta sul Toblerone: 65 milioni per il cioccolato premium a Berna

Mondel?z, la multinazionale alimentare americana nata dalla scissione della Kraft vuole diventare il Re delentro il 2030 esul, la tavoletta triangolare che gioca con le parole, unendo il nome del suo inventore Theodor Tobler a 'Torrone', il dolce italiano al miele e mandorle. Investirà circa 65di franchi svizzeri nel suo stabilimento di produzione ain Svizzera per creare un centro di eccellenza globale. L'investimento, uno dei più importanti degli ultimi 10 anni all'interno della rete di produzione europea didi Mondel?z International, "sottolinea le ambizioni di crescita nel segmento del" spiega una nota. Nello stabilimento sta per essere installata una linea di produzione all'avanguardia che entrerà in funzione nell'autunno del 2025, per ampliare la capacità produttiva e potenziando il suo impianto di produzione die torrone, migliorando l'infrastruttura e la logistica del sito.