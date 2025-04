Salernotoday.it - Policastro Bussentino: sequestrata un'unità immobiliare abusiva, nei guai anche un pubblico ufficiale del Comune

Leggi su Salernotoday.it

In azione, il 7 aprile, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Salerno e personale della Sezione di Polizia Giudiziaria -aliquota Carabinieri- della Procura di Lagonegro, per il sequestro preventivo di una, in corso di edificazione, nella frazione di-.