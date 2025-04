Sono partiti i lavori per l' ampliamento della sala polivalente di Misano monte

Sono partiti i lavori per l'ampliamento della sala polivalente di Misano monte, situata in Viale E. De Nicola. L'intervento prevede la realizzazione di una saletta integrativa adiacente all'edificio principale e di un nuovo manufatto prefabbricato in legno da utilizzare come ripostiglio. Riminitoday.it - Sono partiti i lavori per l'ampliamento della sala polivalente di Misano monte Leggi su Riminitoday.it per l'di, situata in Viale E. De Nicola. L'intervento prevede la realizzazione di una saletta integrativa adiacente all'edificio principale e di un nuovo manufatto prefabbricato in legno da utilizzare come ripostiglio.

