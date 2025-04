Movieplayer.it - Netflix minaccia di alzare i prezzi se il Regno Unito adotterà un prelievo fiscale sullo streaming

Il colosso dellohato di aumentare il prezzo del proprio abbonamento sul territorio britannico se verrà introdotta una tassaha annunciato di avere intenzione di aumentare idell'abbonamento nel caso venga approvata la tassa sui servizinel. Il colosso dellonon ha usato mezzi termini per rispondere alla proposta dei legislatori per undel 5% sui ricavi ottenuti dagli abbonamenti in territorio britannico. La tassa sui serviziche potrebbe essere introdotta nelIl Culture, Media & Sports Committee (CMSC) ha raccomandato l'introduzione di una tassa del 5% sui ricavi delle piattaformederivanti dagli abbonamenti britannici, sollecitando il governo nel renderla obbligatoria per legge, nel caso l'industria non agisca .