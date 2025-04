Roma il 17 allenamento aperto al Tre Fontane | info orari e biglietti

Roma che può sfruttare un maggior riposo dato dall’assenza dell’impegno di Europa League, prima di chiudere poi il mese con Verona e Inter a San Siro. Per compattare ancora di più l’ambiente e far percepire ai ragazzi il calore del popolo giallorosso, quel marpione di Ranieri, che oggi ha chiarito il suo futuro ruolo di Senior Advisor, ha indetto un allenamento a porte aperte al Tre Fontane giovedì 17 aprile alle 16:00, un evento in calendario già da qualche giorno.Proprio oggi il club ha reso pubbliche le info su orari e biglietti (gratuiti), per permettere agli appassionati di giungere all’impianto per tempo e godersi lo spettacolo. Sololaroma.it - Roma, il 17 allenamento aperto al Tre Fontane: info orari e biglietti Leggi su Sololaroma.it Una partita alla volta, da affrontare con la doppia consapevolezza che, tanto per calendario quanto per ritardo in classifica, non sarà facile realizzare il sogno Champions ma che lo spirito per compiere l’impresa c’è. Si parte da un derby cruciale per onore e 4° posto, con unache può sfruttare un maggior riposo dato dall’assenza dell’impegno di Europa League, prima di chiudere poi il mese con Verona e Inter a San Siro. Per compattare ancora di più l’ambiente e far percepire ai ragazzi il calore del popolo giallorosso, quel marpione di Ranieri, che oggi ha chiarito il suo futuro ruolo di Senior Advisor, ha indetto una porte aperte al Tregiovedì 17 aprile alle 16:00, un evento in calendario già da qualche giorno.Proprio oggi il club ha reso pubbliche lesu(gratuiti), per permettere agli appassionati di giungere all’impianto per tempo e godersi lo spettacolo.

