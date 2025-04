Mertens e il legame con Napoli | lo splendido aneddoto sul piccolo Ciro

Mertens ha parlato a 360 gradi del Napoli, svelando anche uno splendido retroscena su suo figlio Ciro Durante il podcast di Obi Mikel, Dries Mertens ha rilasciato una serie di dichiarazioni che hanno toccato il cuore dei napoletani. L'ex centravanti degli azzurri non si è limitato a parlare di Victor Osimhen ma ha raccontato il suo rapporto con la città e svelato un aneddoto sul piccolo Ciro, suo figlio. Un legame indissolubile con la città, che non potrà mai togliergli nessuno.Mertens e Napoli sono diventati una cosa sola. Il belga ha ancora casa in città e presto tornerà, proprio dopo il ritiro al termine di questa stagione. Il suo Ciro è napoletano di nascita e potrà crescere proprio nella terra che ha reso grande suo padre come calciatore e come uomo.

