Carlo e Camilla oggi ultima tappa della visita in Italia | reali a Ravenna

Carlo III e la regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono atterrati all'aeroporto di Forlì per l'ultima tappa della loro visita di Stato a Ravenna. I sovrani si recheranno presso la tomba di Dante, dove verranno proclamati i versi della preghiera di San Bernardo alla Vergine . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – ReIII e la reginadel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono atterrati all'aeroporto di Forlì per l'lorodi Stato a. I sovrani si recheranno presso la tomba di Dante, dove verranno proclamati i versipreghiera di San Bernardo alla Vergine .

