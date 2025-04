Amore + Iva spettacolo dei record di Checco Zalone su Canale 5

Leggi su Lopinionista.it

VERONA – Stasera, giovedì 10 aprile in prima serata,5 propone in replica “+ Iva”, lodeidi. Nella rappresentazione,, dalla magica cornice dell’Arena di Verona, porta in scena racconti, imitazioni, musica e parodie col suo personalissimo e inimitabile stile, col suo linguaggio dissacrante, ma sempre incisivo e originale, e con la consueta ironia nel raccontare la realtà.Sul palco, l’artista porta storie e personaggi che permettono di ridere di sé stessi e degli altri, declinando la sua creatività su vari registri, attraverso un sapiente uso dei tempi comici, della fisicità e dell’espressività.Performer completo, attore, cantante e musicista,coinvolge il pubblico tra risate e buon umore, creando anche varchi per la riflessione e persino per la commozione.