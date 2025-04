Lapresse.it - Roma: da palazzo in disuso ad ambulatorio, progetto pubblico-privato all’Umberto I

Da edificio diroccato adattrezzato: prende forma al Policlinico Umberto I diil primoche nel giro di un paio d’anni consentirà di realizzare all’interno della cittadella del policlinico universitario una struttura dedicata alle visite intramoenia. L’iter della pianificazione e delle autorizzazioni è completato, entro l’inizio dell’anno prossimo verrà completata la gara europea: chi se la aggiudicherà avrà un anno per i lavori di ristrutturazioni e allestimento della palazzina, che al momento è uno scheletro vuoto, senza finestre e nemmeno solai.L’obiettivo è dotare entro la primavera del 2027 l’azienda ospedaliera universitaria di una nuova struttura, come spiega a LaPresse il direttore generale dell’azienda ospedaliera Universitaria Fabrizio d’Alba, “che sarà utilizzata per la libera professione dei nostri medici e il personale d’assistenza, attraverso un accordo tra noi e un soggetto, che ci aiuterà realizzando l’opera, mettendo le tecnologie e supportandoci nella gestione.