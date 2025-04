Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Vassallo, la Cassazione revoca l'arresto del colonnello Cagnazzo

Leggi su Tgcom24.mediaset.it

La Corte diha annullato con rinvio le ordinanze di custodia cautelare per ildei carabinieri Fabio, l’ex brigadiere dell’arma Lazzaro Cioffi e l’imprenditore Giuseppe Cipriano, in carcere con l’accusa di essere coinvolti nell’di Angelo, soprannominato il “sindaco pescatore”, primo cittadino di Pollica, in provincia di Salerno, ucciso il 5 settembre del 2010 con nove colpi di pistola. Il Riesame dovrà rivalutare le ordinanze di custodia cautelare con le quali il gip del tribunale di Salerno e lo stesso tribunale del Riesame avevano disposto gli arresti in carcere. I ricorsi erano tutti incentrati sulla presunta carenza di gravi indizi a sostegno del provvedimento, e sulla carenza di esigenze cautelari a 14 anni di distanza dal delitto. Il quarto indagato, Romolo Ridosso, non aveva presentato ricorso.