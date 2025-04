Tgcom24.mediaset.it - Harry, battaglia legale per la sicurezza: concluso l'appello a Londra

Il principeha lasciato l'Alta Corte didopo due intense giornate di udienze dedicate al ricorso presentato per questioni legate alla suapersonale nel Regno Unito. Al centro della disputac'è proprio la protezione che il Duca di Sussex ritiene fondamentale ogni volta che fa ritorno nel suo Paese d'origine. Durante l'udienza in Corte d', i legali del principe hanno ribadito con forza che in questa vicenda è in gioco molto più di un principio: si tratta della, dell'incolumità e persino della vita stessa di. Secondo la difesa, il rischio che corre è concreto e non può essere sottovalutato, motivo per cui il ricorso presentato assume una rilevanza cruciale per la sua tutela.