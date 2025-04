MotoGP Jorge Martin dichiarato fit to race | il Campione del Mondo torna in gara

Jorge Martin ha ricevuto l’ultimo via libera necessario per tornare in pista: i medici lo hanno dichiarato “fit to race” e così il centauro spagnolo potrà fare il proprio debutto stagionale dopo aver saltato i primi tre appuntamenti del Motomondiale. Il Campione del Mondo prenderà parte al GP del Qatar, quarta tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena nel fine settimana sul circuito di Lusail.Il centauro della Aprilia ha dovuto rinunciare agli eventi di Buriram, Termas de Rio Hondo e Austin a causa dei postumi dell’incidente avuto nel primo giorno dei Test di Sepang, in cui aveva riportato delle fratture alla mano e al piede, seguito da un infortunio accusato mentre si allenava su una moto da supermotard ad Andorra.Il fuoriclasse spagnolo si era sottoposto a un intervento chirurgico, ma il recupero si era rivelato più complicato del previsto. Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin dichiarato “fit to race”: il Campione del Mondo torna in gara Leggi su Oasport.it ha ricevuto l’ultimo via libera necessario perre in pista: i medici lo hanno“fit to” e così il centauro spagnolo potrà fare il proprio debutto stagionale dopo aver saltato i primi tre appuntamenti del Motomondiale. Ildelprenderà parte al GP del Qatar, quarta tappa del Mondialeche andrà in scena nel fine settimana sul circuito di Lusail.Il centauro della Aprilia ha dovuto rinunciare agli eventi di Buriram, Termas de Rio Hondo e Austin a causa dei postumi dell’incidente avuto nel primo giorno dei Test di Sepang, in cui aveva riportato delle fratture alla mano e al piede, seguito da un infortunio accusato mentre si allenava su una moto da supermotard ad Andorra.Il fuoriclasse spagnolo si era sottoposto a un intervento chirurgico, ma il recupero si era rivelato più complicato del previsto.

Jorge Martin dichiarato idoneo: correrà nel MotoGP del Qatar con Aprilia. MotoGP | GP Qatar: Jorge Martin torna in pista, dichiarato "fit to race". Martin dichiarato idoneo per correre il GP del Qatar. MotoGP, UFFICIALE - Jorge Martin ha superato i controlli medici: correrà in Qatar. MotoGP | Arriva l’ok dei medici, Jorge Martin pronto a tornare in pista in Qatar. MotoGP: "Jorge Martin è una bestia, ed è molto bravo, dopo Marc Marquez, è il secondo pilota più veloce in griglia", ma chi lo ha detto?. Ne parlano su altre fonti

MotoGP: Martin torna in sella, c'é l'ultimo ok dei medici - Jorge Martin é stato dichiarato "fit to race". Il campione del mondo MotoGP ha ottenuto anche l'ultimo via libera dai medici sul circuito di Lusail, in Qatar, e domani sarà dunque in sella alla sua Ap ... (ansa.it)

Martin dichiarato idoneo per correre il GP del Qatar - Superato un controllo medico in programma questa mattina, il campione del mondo della MotoGP™ ha finalmente la certezza di poter scendere in pista dopo lo stop iniziato in febbraio ... (motogp.com)

Ufficiale: Martin idoneo a partecipare al GP del Qatar - Il campione del mondo in carica Jorge Martin sarà in pista domani in sella all'Aprilia in Qatar sulla pista di Lusail ... (formulapassion.it)