La fontana dell’ambasciata Usa a Londra si colora rosso sangue la protesta di Greenpeace | Basta armare Tel Aviv – Il video

«Stop arming Israel», le cascate e lo stagno artificiali di fronte all’ambasciata americana asono color. Unaportata avanti dagli attivisti di, come documentato dalla stessa organizzazione, con lo scopo di «mettere in evidenza la morte e la devastazione causate a Gaza come conseguenza diretta delle forniture di armi, munizioni e materiale militare da parte degli Stati Uniti a Israele». La richiesta degli attivisti è duplice, rivolta a Washington tanto quanto a: «Stop arming Israel»,Israele.I finanziamenti die WashingtonSul sito di, dopo il comunicato in cui sono spiegati i motivi dell’azione di, un lungo elenco di dati che illustrerebbero le responsabilità dei due governi nel disastro umanitario di Gaza.