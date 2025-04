Blitz della Finanza in Campidoglio | fari sulle spese di Gualtieri per la piazza di Serra

della Corte dei Conti si sta concentrando sulle spese sostenute dal Comune di Roma per l'evento organizzato a piazza del Popolo il 15 marzo scorso, la piazza pro-Europa voluta da Michele Serra. A sollevare l'attenzione della magistratura contabile sono stati diversi esposti, firmati da esponenti politici di centrodestra e dall'ex sindaca capitolina Virginia Raggi. La Guardia di Finanza, su delega della Procura della Corte dei Conti, si è già mossa con i primi accertamenti, presentandosi - secondo quanto rivelato da Francesco Storace su Libero - nei giorni scorsi negli uffici del Campidoglio. In particolare, i militari delle Fiamme Gialle si sono recati presso la segreteria del sindaco Roberto Gualtieri, dove è stato chiesto conto della procedura con cui sarebbe stato autorizzato un investimento pubblico da 350mila euro, affidato a Zetema, società partecipata dal Comune.

