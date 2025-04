Ma quale riarmo | manifestazione per il lavoro blocca il centro di Napoli

Napoli: i manifestanti hanno raggiunto piazza del Plebiscito e esposto uno striscione recante la scritta "Ma quale riarmo, la nostra sicurezza - Salario e lavoro".Il corteo non era programmato. Ha. Napolitoday.it - "Ma quale riarmo": manifestazione per il lavoro blocca il centro di Napoli Leggi su Napolitoday.it Tornano in piazza i disoccupati del Movimento di lotta 7 novembre. Corteo in mattinata a: i manifestanti hanno raggiunto piazza del Plebiscito e esposto uno striscione recante la scritta "Ma, la nostra sicurezza - Salario e".Il corteo non era programmato. Ha.

"Ma quale riarmo": manifestazione per il lavoro blocca il centro di Napoli. Roma, il corteo M5S in centro contro il riarmo. In piazza la delegazione del Pd: «Qui per costruire un’Europa. Ucraina: il Ministro della Difesa Guido Crosetto blocca il fax di Macron e Starmer. Intervista a Giangiacomo Calovini. [COMUNICATO] Genova, porto paralizzato: traffico in titl, enormi danni per armatori e terminalisti. Lotta contro riarmo ed economia di guerra. Bologna, scontri tra centri sociali e attivisti alla manifestazione “Una piazza per l’Europa”, polizia blocca corteo con scudi e manganelli - VIDEO. Ne parlano su altre fonti

Conte guida la manifestazione contro il riarmo, c'è anche Rita De Crescenzo: "Mi voglio candidare" - "Mettete Meloni ai vostri cannoni": il leader del Movimento 5 Stelle in testa al corteo, la piazza protesta. La tiktoker: "Non conosco Conte, né Renzi o De Luca. Li conosco solo di nome, ma non ne cap ... (today.it)

Roma, manifestazione M5s contro riarmo Ue. Conte: "Finisce luna miele Meloni con Italia” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, manifestazione M5s contro riarmo Ue. Conte: 'Finisce luna miele Meloni con Italia” ... (tg24.sky.it)

Landini: “Il riarmo taglia lo stato sociale e pagano i lavoratori” - Il segretario Cgil guarda alla piazza per l’Europa e lancia l’assemblea per la pace e i diritti del 29 marzo. “L’iniziativa è ... (repubblica.it)