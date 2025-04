Donna muore a Brancaccio operatori del 118 vengono aggrediti dai parenti e si barricano dentro al Buccheri La Ferla

Donna muore per cause naturali a Brancaccio, arrivano i soccorritori ma vengono aggrediti dai parenti della vittima. Si tratta di operatori sanitari di un'ambulanza del 118 di Villabate: dopo essere stati feriti, si sono dovuti barricare in ospedale, al Buccheri La Ferla. E' successo questa. Palermotoday.it - Donna muore a Brancaccio, operatori del 118 vengono aggrediti dai parenti e si barricano dentro al Buccheri La Ferla Leggi su Palermotoday.it Unaper cause naturali a, arrivano i soccorritori madaidella vittima. Si tratta disanitari di un'ambulanza del 118 di Villabate: dopo essere stati feriti, si sono dovuti barricare in ospedale, alLa. E' successo questa.

Donna muore a Brancaccio, operatori del 118 vengono aggrediti dai parenti e si barricano dentro al Buccheri La Ferla. Aggrediti dai parenti di una donna morta a Brancaccio, operatori 118 feriti e barricati in ospedale.

