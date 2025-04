Tgcom24.mediaset.it - Elisa Visari e Andrea Damante aspettano il primo figlio

diventeranno genitori. La coppia ha postato un dolcissimo video in cui annuncia l'arrivo di un bebè e il messaggio: "Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà. Un Mini Dama in arrivoooo!!!". I due mostrano le ecografie e fanno sapere che si tratta di un maschietto.