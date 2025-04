Inps | più 3 mesi per pensione coerenti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.27 I dati Istat confermano le stime preliminari di un recupero della speranza di vita a 65 anni che fa registrare un livello di 21,2 anni. Tale valore è coerente con le previsioni di un incremento di tredei requisiti per ladi vecchiaia e per quelli dell'anticipata a partire dal 2027. Lo hanno dichiarato il rappresentanti dell'in un'audizione sulla transizione demografica. Per l'incremento è necessario un decreto del ministero dell'Economia entro il 2025.C'è margine temporale per legislatore per il blocco