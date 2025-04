Quifinanza.it - Tommy Hilfiger corre sul grande schermo, moda e F1 si incontrano al cinema

Leggi su Quifinanza.it

C’è un nuovo protagonista nel film più atteso dell’estate, ed è tutto vestito. Il brand americano torna a intrecciare la propria storia con quella della Formula 1, diventando fashion sponsor ufficiale del team APXGP, la scuderia fittizia al centro della pellicola “F1”, diretta da Joseph Kosinski (già regista di Top Gun: Maverick) e in arrivo neiil 27 giugno 2025.è il fashion sponsor di “F1”Nel film, Brad Pitt veste i panni di Sonny Hayes, un ex pilota richiamato in pista per affiancare la giovane promessa Joshua Pierce, interpretato da Damson Idris. E sarà proprioa firmare lo stile del team: il suo logo sarà ben visibile sull’halo, sulla parte frontale e laterale della monoposto APXGP, e ovviamente sulle divise da gara dei piloti e dello staff tecnico.