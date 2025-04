Movieplayer.it - Damiano David spiazzato in diretta TV: la domanda hot del conduttore spagnolo lo mette in difficoltà

Leggi su Movieplayer.it

Il frontman dei Maneskin protagonista in Spagna per promuovere il suo primo singolo da solista. Tra giochi e ironia è incappato in unaimbarazzante che lo ha colto decisamente di sorpresa.ha vissuto un momento di imbarazzo durante la sua ospitata a La Revuelta, il popolare talk showcondotto daBroncano. Il cantante, in Spagna per promuovere il suo primo singolo da solista, si è trovato coinvolto in un siparietto hot che ha rapidamente fatto il giro del web.piccante inperDopo essere stato da poco in Germania, dove ha parlato anche delle sue ex Helena Prestes e Zeudi Di Palma,è approdato sul piccolo schermocon il suo solito carisma. Ma non tutto è andato secondo le aspettative. .