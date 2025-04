Circoscrizione 5 Sinistra Ecologista ha una nuova consigliera | si tratta di Federica Laudisa

Circoscrizione 5 dove Federica Laudisa, consigliera eletta con Articolo 1, è entrata ufficialmente a far parte del gruppo di Sinistra Ecologista. “Dopo lo scioglimento di Articolo Uno, oltre un anno fa, ho preferito prendermi del tempo per fare una scelta ponderata che mi ha condotto ad. Torinotoday.it - Circoscrizione 5, Sinistra Ecologista ha una nuova consigliera: si tratta di Federica Laudisa Leggi su Torinotoday.it Novità in5 doveeletta con Articolo 1, è entrata ufficialmente a far parte del gruppo di. “Dopo lo scioglimento di Articolo Uno, oltre un anno fa, ho preferito prendermi del tempo per fare una scelta ponderata che mi ha condotto ad.

Federica Laudisa nel gruppo di Sinistra Ecologista.

