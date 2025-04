Tonali Juventus individuato come profilo ideale per il centrocampo bianconero ma… Il Newcastle spara alto Svelato il piano per portarlo a Torino

JuventusNews24Tonali Juventus, individuato il profilo ideale per il centrocampo bianconeri: tutti gli ultimi aggiornamentiIl calciomercato Juve ha come obiettivo primario Sandro Tonali. Lo riporta l'esperto di mercato Matteo Moretto che parla così del futuro del centrocampista del Newcastle.PAROLE – «La Juve ha messo in cima ai desideri Tonali, il profilo simbolo da cui ripartite. Il giocatore che per personalità e leadership è ideale per il centrocampo del futuro. Per il Newcastle non c'è ancora una decisione sul futuro di Tonali. Chiederà tanto, circa 70-80 milioni ma a oggi non si sa se aprirà le porte di una possibile cessione. È un club molto difficile per trattare. La strada da fare e da percorrere è ancora ripida».

