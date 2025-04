Ilfattoquotidiano.it - Se non vogliamo una Ue in frantumi va costruita un’alternativa a questa classe dirigente

di Giuseppe CastroParliamoci chiaramente. La creazione dell’Unione Europea (Ue) è stato l’evento più importante e determinante della nostra storia recente. Gli stati aderenti all’Unione hanno usufruito del più lungo periodo di pace, 80 anni, dai tempi dell’Impero Romano, unico periodo storico in cui una parte dell’Europa ha vissuto quasi 100 anni di pace. Dal 196 fino al 1945 praticamente ogni generazione di ogni porzione dell’Europa ha vissuto la sua guerra.Com’è noto agli storici, la creazione dell’Unione è stata eterodiretta dagli Usa. In periodo di guerra fredda, una forma di unione tra gli stati europei soggetti alla Nato era fondamentale per garantire stabilità sia politica che economica all’Europa e mantenere lo status quo definito dopo la Seconda guerra mondiale. Finita la guerra fredda, i benefici dell’unione erano oramai chiari anche agli europei e il percorso verso l’unione politica ed economica è diventato inarrestabile.