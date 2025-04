Il Paradiso delle Signore tre attori morti in un mese Sui social le teorie assurde sulle cause

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un’ondata di lutti ha sconvolto il mondo della televisione italiana, e in particolare quello de Il, celebre fiction pomeridiana di Rai1. Nel giro di poche settimane, treche hanno preso parte alla soap sono scomparsi, lasciando un vuoto profondo tra colleghi, spettatori e fan affezionati. Si tratta di Pietro Genuardi, Andrea Savorelli e Valentina Tomada: tre nomi familiari a chi segue da anni le vicende del celebre grande magazzino milanese. Una coincidenza che, per la sua tempistica ravvicinata, ha acceso anche voci e ipotesi controverse suinetwork, dove alcuni utenti hanno messo in dubbio la naturadei decessi.Il primo ad andarsene è stato Pietro Genuardi, volto amatissimo del magazziniere Armando Ferraris, personaggio chiave della fiction fin dalle sue prime stagioni.