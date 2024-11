Ilfattoquotidiano.it - Salvatore Esposito è il nuovo Piedone: “Per migliorare l’Italia ci vuole una giustizia più veloce, efficace, sicurezza della pena e protezione per i giovani”

– Uno sbirro a Napoli” con, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo è ilpoliziesco targato Sky Original, in arrivo su Sky Cinema da lunedì 2 dicembre alle 21:15, in streaming su NOW e disponibile on demand. Abbiamo incontratoche veste i panni di Vincenzo Palmieri, un ispettore di polizia che viene dalla strada e appartiene alla strada, un ispettore di polizia erede spirituale del commissario Rizzo reso immortale da Bud Spencer con l’ormai mitico “Lo Sbirro” (1973). “Se vogliamo che la nostra nazione migliori – ha dettoa FqMagazine – credo debba sicuramente esserci unapiù, più, unae unaancora maggiore soprattutto dei”.“La visionedell’ispettore Palmieri – ci ha raccontato – è una visione molto più vicina al senso di vendetta che lui porta dentro di sé rispetto al ruolo che ha perché è un uomo lacerato.