Raspadori il Napoli lo lascerà partire De Zerbi lo aspetta al Marsiglia Repubblica

, illo. Deloal)Potrebbero gli ultimi mesi dial, ne scrive Pasquale Tina sull’edizione napoletana di.Probabilmente Jack avrà una chance dal primo minuto giovedì in Coppa Italia contro la Lazio nella gara valida per i quarti di finale, ma ovviamente sa di dover giocare di più per continuare ad essere protagonista pure in nazionale. Lo ha detto in un’intervista concessa durante la sosta del campionato a Vivo Azzurro Tv, la tv web della nazionale: « Ho 24 anni e non sono più un giovane. Sono molto ambizioso e ho diversi obiettivi. In questo momento della mia carriera, vorrei completare la mia maturazione cercando di trovare spazio e continuità e un minutaggio che mi consenta di esprimermi al meglio.