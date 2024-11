Ilrestodelcarlino.it - Nuova sede Conad. Progetto di Tisselli Studio premiato a Bilbao

Ildi palazzo Sidera, laforlivese di Cia-, realizzato dallocesenatearchitetti, ha ricevuto il premio ‘Architecture MasterPrize’ 2024. La cerimonia di premiazione si è svolta al Museo Guggenheim di, in Spagna, dove era presente una delegazione composta da alcuni componenti dello— Filippo, Cinzia Mondello e Marcin Dworzy?ski — e dal presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi. L’Architecture MasterPrize è un premio internazionale per l’architettura che viene consegnato ogni anno ai professionisti di tutto il mondo che hanno raggiunto l’eccellenza nel campo della progettazione architettonica e del design. Nella edizione 2024 ha selezionato 215 progetti architettonici da 43 paesi del mondo, divisi in 22 categorie. Oltre a quello ricevuto a, nel 2024 ilSidera ha ottenuto numerosi riconoscimenti prestigiosi (tra cui Loop, Adc e Blt) e un premio nazionale dall’Associazione Italiana Architettura e Critica (Aiac).