La scrittrice in tv | La Polizia droga gli immigrati negli hotspot L’ira degli agenti | Noi diffamati sporgiamo denuncia

LaGinevra Bompiani ha accusato ladi stato dire gli. La risposta è arrivata attraverso i legali dell’arma.Durante un intervento a Quarta Repubblica, su Rete 4, la Bompiani affermava che le forze dell’ordine agiscono in maniera illecita con gli extracomunitari.Bompiani “Lagli”, la risposta (ANSA) Notizie.com“Non lino con l’eroina, ma con gli psicofarmaci”, queste affermazioni dellahanno scatenatodella. Il Sindacato autonomo diha presentato un esposto in Procura. “Sono affermazioni inqualificabili, abbiamo chiesto alladi chiarire le informazioni a sua disposizione e di citare la fonte. Sono dichiarazioni diffamatorie per le quali abbiamo dato mandato al nostro legale di valutare una querela o un esposto, lo strumento più opportuno per tutelare l’immagine di tutti gli appartenenti alladi Stato”.