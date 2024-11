Oasport.it - Fernando Alonso: “Ci sono alti e bassi, difficile avere certezze. Speriamo nel 2026 di avere una chance”

Una stagione complicata che volge al termine per. Il percorso con Aston Martin è stato piuttosto accidentato in questo 2024 e le aspettative erano sicuramente diverse, ricordando l’anno passato. La speranza di Nando è che, con l’arrivo di Adrian Newey, il team britannico possa trovare la retta via, specialmente pensando al, quando ci sarà il grosso cambiamento delle norme dal punto di vista tecnico.“Ciper tutti,. Siamo partiti forte ma non siamo riusciti a migliorare la macchina. Allo stesso tempo le difficoltà ci stanno aiutando a capire come migliorare la macchina del prossimo anno. Abbiamo capito su cosa fatichiamo“, ha raccontato lo spagnolo in conferenza stampa a Lusail.“Il team sta lavorando al massimo, anche se gli aggiornamenti non hanno portato ai risultati sperati.