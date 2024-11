Culture | al via a Salerno il Festival Spore dedicato al tema dell’Incontro e totalmente progettato da under-35

Leggi su Ildenaro.it

Prende il via il 29 novembre la prima edizione di “”, tre giorni di eventi, da venerdì 29 a domenica 1 dicembre, interamente progettati da-35, che coinvolgeranno iMorticelli, nel centro storico di, per riflettere insieme sulnelle sue possibili declinazioni: caso, scambio, rituale. “” è uno dei progetti emersi durante le giornate di “Do It Yourself – Do It Ourselves”, il percorso ideato da Blam – promosso da Regione Campania e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale nell’ambito dell’avviso “I giovani e la Cultura della Rigenerazione Sociale” – con l’obiettivo di stimolare il protagonismo e il senso di appartenenza dei giovani-35 residenti in Campania all’interno delle proprie comunità di riferimento, abilitando i partecipanti verso nuove forme di imprenditorialità culturale per valorizzare i luoghi del patrimonio.