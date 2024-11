Canone Rai e sanità, doppio inciampo del governo. Ira Meloni, ma premier tira dritto

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Un pasticcio che poteva essere evitato. A Giorgia, raccontano, non sarebbe affatto andato giù ilpasso falso di ieri della sua maggioranza al Senato, con ilbattuto una prima volta in commissione Bilancio sulRai (Forza Italia ha votato con l’opposizione contro la riduzione del contributo per la tv pubblica da 90 a 70 euro fortemente voluto da Matteo Salvini) e una seconda volta, sempre a Palazzo Madama, su un emendamento sullacalabrese firmato dal senatore azzurro Claudio Lotito, evidente fallo di reazione della Lega. Unche “non giova a nessuno”, filtrava da Palazzo Chigi a stretto giro dal primo incidente di giornata. La, riferiscono fonti parlamentari, sarebbe rimasta molto infastidita da quanto accaduto per aver dato l’immagine di superficialità e litigiosità a pochi giorni dal vertice di domenica scorso, dove avrebbe chiesto e strappato ai suoi alleati la promessa di evitare polemiche e forzature su temi divisivi.