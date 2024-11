Puntomagazine.it - Blitz a Caivano al Parco Verde: sfollate 36 famiglie che alloggiavano abusivamente

Nuova operazione interforze a: sgomberate numerosechenelle case del, precisamente nella zona del, è in corso un forte sgombero di 36 nuclei familiari che occuperebberoalcune case.L'operazione è stata messa in atto dalla Prefettura di Napoli che ha organizzato ilcon mille uomini delle Forze dell'Ordine tra cui Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza Al momento sono stati individuati 240 casi per possesso illegale di unità abitative e sono state contestate 419 persone per occupazione abusiva.Le autorità si stanno quindi adoperando per il ripristino completo die dell'intera Città Metropolitana di Napoli al fine riqualificare l'intera area partenopea