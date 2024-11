.com - Bello Figo annuncia l’ep Pacco, il nuovo progetto natalizio

Leggi su .com

, ildi, è pronto a sorprendere il pubblico, ildi, fuori il 13 dicembre, è pronto a sorprendere il pubblico. Composto da quattro brani che reinterpretano alcuni grandi classici del Natale, l’album mescola elementi tradizionali con il tipico tocco irriverente dell’artista. Con il suo stile provocatorio e dissacrante,invita a non prendersi troppo sul serio durante le festività: un’occasione per riflettere con leggerezza su consumismo e tradizioni, celebrando al tempo stesso il calore della famiglia e dell’amicizia.sarà disponibile in digitale e in versione fisica nei seguenti formati:FORMATO VINILE AUTOGRAFATO: https://shop.warnermusic.it/products/-vinile-picture-disc-autografatoFORMATO CD AUTOGRAFATO: https://shop.