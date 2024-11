361magazine.com - Alaska Baby: il documentario sul nuovo progetto di Cesare Cremonini

Leggi su 361magazine.com

Il cantante è pronto con unlavoroDisney+ ha annunciato l’arrivo in esclusiva del, ununico che vede protagonista. Questo viaggio, narrato tra Italia, America e, racconta un momento di trasformazione personale e artistica del cantautore, intrecciando il processo creativo del suoalbumcon un’esplorazione fisica e interiore.Un Viaggio di RinascitaIlsi apre conin una fase di stallo creativo dopo il successo del tour estivo del 2022, culminato nel concerto storico a Imola davanti a 70.000 fan. Attraverso l’esperienza del “vuoto dello scrittore”, che lui descrive come “un pieno di ego”, decide di lasciare Bologna, avvolta dalla nebbia invernale, per trovare ispirazione nel sole dei Caraibi e nella vastità dell’