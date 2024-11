Gaeta.it - Sicilia Express: Inaugurata la Nuova Corsa da Torino a Messina per le Festività

Il servizio di Fs Treni Turistici Italiani si arricchisce con l'introduzione del, un nuovo collegamento che partirà dae arriverà a. Questa iniziativa, che avrà inizio il 21 dicembre, mira a rispondere alle crescenti esigenze di mobilità durante il periodo festivo, con un ritorno programmato per il 5 gennaio 2025. Il progetto è frutto di una collaborazione con l'Assessorato Regionale dell'Infrastrutture e Mobilità della Regionena e offre ai viaggiatori l'opportunità di scoprire lain modo comodo e suggestivo.Dettagli del viaggioL'itinerario delprevede la partenza daPortaalle 15:05, con arrivo aprevisto per le 9:45 del giorno successivo. Una volta giunto a, il treno si diramerà in due direzioni: una sezione proseguirà per Palermo, partendo alle 10:20, mentre l'altra si dirigerà verso Siracusa, con partenza a 10:10.