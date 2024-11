Liberoquotidiano.it - "Se parli di patriarcato in Italia". Matone a valanga: come zittisce Laura Boldrini dalla Berlinguer

"Filippo Turetta si comportavase Giulia Cecchettin fosse una cosa sua e questa è una forma di". Ospite in studio di Biancaa E' sempre CartaBianca, su Rete 4, l'ex presidente della Cameracommenta la dolorosa vicenda di un anno fa, che ha sconvolto l'e portato il tema dei femminicidi nell'agenda politica con una forza senza precedenti, anche perché temporalmente vicinissima al 25 novembre, la Giornata internazionale della lotta alla violenza contro le donne. In studio c'è anche Simonetta, ex magistrato oggi deputata della Lega, che ribatte pronta: "Usare il termineper la nostra società vuol dire negare 100 anni di battaglie femminili e femministe. Il- ricorda l'onorevolealla collega, eletta a Montecitorio tra le fila del Pd - c'è in Siria, Iran, Afghanistan".