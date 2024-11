Agi.it - Pioggia al Centro e al Nord, tempo più asciutto al Sud. Da venerdì arriva il freddo

AGI - I prossimi giorni non vedranno sostanziali variazioni sotto il profilo meteo, almeno per l'Italia. Condizioni diper lo piùal Sud e maggiore nuvolosità con possibilità di locali piogge sparse invece ale sui settori tirrenici del. Dainvece ecco che una goccia fredda in quota proveniente dai Balcani si tufferà sul Mediterraneo centrale. Veloce peggioramento meteo con piogge erali prima ale poi al Sud, mentre alilrimarrà stabile. Temperature in calo con valori di qualche grado sotto media all'inizio del weekend e possibilità di neve lungo l'Appennino-meridionale fino verso i 500-1000 metri. Ultimi aggiornamenti delMeteo Italiano che mostrano poi un miglioramento entro l'inizio della prossima settimana anche se a seguire non si esclude il ritorno del flusso atlantico.