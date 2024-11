Bergamonews.it - Ozonoterapia contro ernie, protrusioni e contratture: quali sono i benefici?

L’è un trattamento che sfrutta le proprietà antinfiammatorie, antibatteriche, antivirali e antidolorifiche dell’ozono, e che viene eseguito in ambulatorio per la cura delle, dellediscali e dellemuscolari paravertebrali.Si tratta di un trattamento rapido e pratico: “E’ sufficiente utilizzare uno strumento che eroga ozono, una molecola instabile che offre vantaggi in vari ambiti, non solo ortopedici” spiega il dottor Sebastiano Giambartino, ortopedico e traumatologo in Humanitas Gavazzeni e Humanitas Medical Care di Bergamo.Infatti, l’non si limita a trattare i disturbi legati alla schiena e alle sue strutture: “Viene impiegata anche nelle patologie artrosiche degenerative e per scopi estetici – prosegue il dottor Giambartino -, poiché è particolarmente efficace nel combattere la cellulite, che è un’infiammazione estetica disfunzionale.