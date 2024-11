Non si rassegna alla fine della relazione e perseguita la ex | arrestato

Leggi su Corrieretoscano.it

SIENA – Non sila ex compagna, anche con atteggiamenti violenti. Nel pomeriggio del 25 novembre, proprio nella giornata internazionale per l’eliminazioneviolenza contro le donne, la Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale di Siena su richiestaProcura nei confronti di un uomo di 28 anni, residente in provincia, presunto autore di atti persecutori nei confrontiex compagna di un anno più giovane.Lo stalking che ha dato originerichiesta di misura si sarebbe protratto per oltre un anno, dall’aprile del 2023 fino al mese di ottobre scorso, quando la donna, esasperata dall’ennesimo episodio, si è decisa a sporgere denuncia rivolgendosiSquadra mobileQuestura di Siena.